В Уфе врачи выходили «торопыжку» с экстремально низким весом

Врачи РКБ имени Куватова выходили новорожденного «торопыжку» весом всего 580 граммов.

Источник: Айрат Рахматуллин / ТГ-канал

Из-за преждевременного разрыва плодных оболочек и критического маловодия беременной провели экстренное кесарево сечение на раннем сроке. Беременность протекала на фоне гестационного гипертиреоза, рубца на матке и хронической гипоксии плода.

При рождении состояние малыша было крайне тяжёлым. Малышку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ее подключили к аппарату ИВЛ. В план комплексного лечения врачи включили борьбу с неврологическими осложнениями, коррекцию работы сердца, лечение пневмонии и формирующейся бронхолёгочной дисплазии, коррекцию анемии и многое другое. Доктора проводили телемедицинские консультации с ведущими специалистами НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова. Когда появилась положительная динамика, ребенка для дальнейшей реабилитации перевели в стационар ГДКБ № 17.

Сейчас малышке уже 11 месяцев. Она весит почти 7 кг при росте 65 см. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин подчеркнул, что благодаря современным медицинским технологиям и слаженной работе команды специалистов даже у самых хрупких пациентов есть шанс на полноценную жизнь.

Ранее врачи Республиканского перинатального центра выходили девочку весом всего 480 граммов.