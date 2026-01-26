В Уфе врачи выходили «торопыжку» с экстремально низким весом

При рождении состояние малыша было крайне тяжёлым. Малышку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ее подключили к аппарату ИВЛ. В план комплексного лечения врачи включили борьбу с неврологическими осложнениями, коррекцию работы сердца, лечение пневмонии и формирующейся бронхолёгочной дисплазии, коррекцию анемии и многое другое. Доктора проводили телемедицинские консультации с ведущими специалистами НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова. Когда появилась положительная динамика, ребенка для дальнейшей реабилитации перевели в стационар ГДКБ № 17.