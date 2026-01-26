Казахстан усиливает нефтепереработку, не снижая экспортных поставок

Бензин, мазут, керосин…
По итогам года выпуск основных видов нефтепродуктов в Казахстане продемонстрировал положительную динамику. Производство бензина достигло 5,96 млн тонн, что на 9% выше уровня 2024 года. Объемы дизельного топлива выросли еще заметнее — до 6,3 млн тонн, или на 13,5% в годовом выражении. Существенный рост также показал выпуск дорожного битума, который увеличился до 1,07 млн тонн.
В то же время производство мазута сократилось до 1,9 млн тонн, а выпуск авиакеросина остался близким к показателям предыдущего года — 724 тыс. тонн. В целом структура нефтепереработки отражает смещение приоритетов в сторону моторных топлив и продукции, ориентированной на внутренний спрос и инфраструктурные проекты.
Как отмечает бизнес-аналитик и сертифицированный независимый оценщик запасов нефти и газа Абзал Нарымбетов, рост внутреннего производства нефтепродуктов в 2025 году носил прикладной характер.
«Рост внутреннего производства примерно на 10% за три квартала 2025 года был направлен на покрытие внутреннего спроса и сокращение доли внешних поставок в общем балансе потребления».
Объемы переработки нефти внутри страны в целом остались сопоставимыми с уровнем 2024 года, продемонстрировав лишь умеренный рост на отдельных предприятиях. Это позволило удержать стабильную загрузку мощностей без резких перекосов в топливном балансе и обеспечить рост выпуска светлых нефтепродуктов.
Нефть на продажу.
Параллельно с этим Казахстан заметно нарастил экспорт сырой нефти. По итогам 2025 года на внешние рынки было поставлено 78,7 млн тонн, что приблизило страну к отметке 80 млн тонн экспорта в год.
Ключевой вклад в этот рост обеспечил Каспийский трубопроводный консорциум.
Через КТК в 2025 году было прокачано около 65 млн тонн нефти, что примерно на 10 млн тонн больше, чем годом ранее. Увеличение объемов напрямую связано с эффектом от Проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, который начал оказывать заметное влияние на экспортную статистику.
Остальные маршруты транспортировки нефти показали сдержанную и в целом стабильную динамику. Поставки по направлению Атырау — Самара сохранились на уровне около 10 млн тонн. Морское направление через порт Актау, включая маршруты на Махачкалу и по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, также не продемонстрировало существенных изменений по сравнению с 2024 годом. Экспорт казахстанской нефти в Китай по маршруту Атасу — Алашанькоу остался на уровне порядка 1 млн тонн.
Стабильными оказались и транзитные потоки нефти через территорию Казахстана. Объемы транзита по российским направлениям и в сторону Китая практически не изменились, что подтверждает сохранение роли страны как важного транзитного коридора в регионе.
В результате доля КТК в общем объеме экспорта казахстанской нефти вновь увеличилась. Если 12 лет назад на этот маршрут приходилось около 40% поставок, то сегодня его доля превышает 80%.
Альтернативные направления продолжают функционировать, однако их развитие остается ограниченным и не компенсирует растущую концентрацию экспортных потоков.
Риски одного трубопровода.
Вместе с тем аналитики указывают на системный риск, связанный с высокой инфраструктурной концентрацией. При таком уровне зависимости от одного маршрута любые серьезные сбои могут быстро перейти из логистической плоскости в фискальную, учитывая значимость нефтегазового сектора для налоговых и бюджетных поступлений.
«Любые сбои на этом направлении могут превратиться из логистического риска в фискальный, поскольку нефтегаз является одним из ключевых источников налогов и бюджетных поступлений», — Абзал Нарымбетов.
Таким образом, итоги 2025 года показывают, что Казахстан сумел нарастить производство нефтепродуктов и экспорт нефти в условиях внешней неопределенности. Однако дальнейшее повышение устойчивости отрасли напрямую будет зависеть от способности страны диверсифицировать экспортные направления и снизить критическую зависимость от одного транспортного коридора.
