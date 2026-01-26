Казахстан усиливает нефтепереработку, не снижая экспортных поставок

Остальные маршруты транспортировки нефти показали сдержанную и в целом стабильную динамику. Поставки по направлению Атырау — Самара сохранились на уровне около 10 млн тонн. Морское направление через порт Актау, включая маршруты на Махачкалу и по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, также не продемонстрировало существенных изменений по сравнению с 2024 годом. Экспорт казахстанской нефти в Китай по маршруту Атасу — Алашанькоу остался на уровне порядка 1 млн тонн.