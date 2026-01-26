Ричмонд
В женских консультациях Челябинской области будут лечить мужчин

В Челябинской области придумали, чем занять мужчин, которые сопровождают жен в женские консультации и сидят в коридоре во время приема. Для них будут открывать кабинеты мужского здоровья.

Источник: ЕАН

Таким образом, мужчины смогут с пользой проводить время, пока женщины общаются с гинекологом, сообщила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

По ее словам, кабинеты мужского здоровья будут оборудовать в существующих женских консультациях при последующих ремонтах.

«У нас заходит в ремонт женская консультация на Котина, которая относится к больнице № 8. И в ней мы уже запланировали кабинет мужского здоровья. Я надеюсь, что мы в течение года ее отремонтируем, она большая, из нескольких корпусов. И в ней будет реализована наша идея с кабинетами для мужчин», — поделилась планами министр на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Консультация на Котина в Челябинске станет первой, где оборудуют такие кабинеты. Со временем эту практику распространят по региону.