В женских консультациях Челябинской области будут лечить мужчин

«У нас заходит в ремонт женская консультация на Котина, которая относится к больнице № 8. И в ней мы уже запланировали кабинет мужского здоровья. Я надеюсь, что мы в течение года ее отремонтируем, она большая, из нескольких корпусов. И в ней будет реализована наша идея с кабинетами для мужчин», — поделилась планами министр на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».