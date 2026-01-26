В Алматы запустили необычные туры со спуском на надувных санях

«То есть перед каждым спуском участник тура обязательно скатывается несколько раз с небольшой горки, учится поворачивать и прежде всего останавливаться. Обязательно каждому выдают шлем и наколенники, которые защищают от каких-либо ударов о склоны или камни. Инструктор, конечно же, сопровождает группу на протяжении всего пути спуска и рассказывает об участках, где можно разогнаться, набрать какую-то скорость, где лучше приостановиться. Совсем опасные участки мы проходим пешком, чтобы не улететь куда-то в речку, в овраг и так далее», — говорит Гаянцев.