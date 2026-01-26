В Алматы запустили необычные туры со спуском на надувных санях

Что это за туры и почему они вызвали споры?
Организаторы называют это новым видом активного отдыха и альтернативой лыжам и сноуборду. По их словам, длина спуска составляет около 5 км, а маршрут проходит по лесной зоне. В публикациях также отмечают, что туры проходят регулярно, а желающих становится все больше.
На видео видно, как участники спускаются по узким горным дорожкам между деревьями на высокой скорости. Это привлекло внимание пользователей и вызвало активное обсуждение.
В комментариях люди делятся эмоциями, но при этом у многих возникают вопросы о безопасности таких туров, особенно с учетом того, что маршрут популярен у пеших туристов.
«Круто», «А потом пешие туристы пройти не могут — скользко», «Сначала эйрборды, потом горнолыжный курорт. Видимо, неизбежно это ущелье станет платным», — пишут пользователи.
Как организаторы обеспечивают безопасность и выбирают маршруты?
По словам организатора туров Даниила Гаянцева, все спуски проходят в сопровождении инструкторов. Перед началом участникам проводят подробный инструктаж, объясняют правила безопасности и основы управления бодибордом.
«То есть перед каждым спуском участник тура обязательно скатывается несколько раз с небольшой горки, учится поворачивать и прежде всего останавливаться. Обязательно каждому выдают шлем и наколенники, которые защищают от каких-либо ударов о склоны или камни. Инструктор, конечно же, сопровождает группу на протяжении всего пути спуска и рассказывает об участках, где можно разогнаться, набрать какую-то скорость, где лучше приостановиться. Совсем опасные участки мы проходим пешком, чтобы не улететь куда-то в речку, в овраг и так далее», — говорит Гаянцев.
Если группа большая, на маршруте работают несколько инструкторов. Один открывает маршрут и показывает допустимые зоны спуска, другой замыкает группу и следит, чтобы все участники благополучно завершили маршрут и никто не пострадал.
Что касается пешеходов, организаторы отмечают, что стараются минимизировать неудобства. Во время подъема инструкторы общаются с туристами на тропе, а сами спуски планируют на время, когда пешеходов становится меньше.
«Наши доски сильно не накатывают тропинки, потому что они надувные, лёгкие. В любом случае мы стараемся спускаться не прямо посередине тропинки, а где-то рядышком, выезжать на пухлый снег и так далее. Это и для нас легче, мягче катится доска, ну, и особо пешеходам чтобы не мешать», — добавил Гаянцев.
Он также подчеркнул, что маршрут выбирали не случайно. По словам Гаянцева, формат катания на бодибордах изначально предполагает длинные горные спуски с возможностью торможения и маневров, поэтому классические горки для этого не подходят.
«Мы бы с удовольствием катались на оборудованных горнолыжных склонах, но, к сожалению, ни один курорт не готов выделить под такой формат отдельную зону — даже на платной основе. Именно поэтому выбрали альтернативные маршруты, где возможно провести спуск», — объяснил он.
Отдельно подчеркивается, что маршрут подходит для новичков. Управление бодибордом достаточно простое, но наличие базовой физической подготовки или опыта катания на лыжах и сноуборде помогают быстрее освоиться.
Кокжайлау — не единственный маршрут проекта. У команды есть и альтернативные направления, в том числе маршрут в районе Кимисара, где спуск проходит преимущественно вне туристических троп, по нетронутым участкам.
