Профессор Никитин: вакцины от акне нескоро смогут заменить таблетки и кремы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вакцины от акне, разрабатываемые в настоящий момент, пока не могут считаться полноценной альтернативой таблеткам и кремам — они нацелены только на одну из возможных причин кожных воспалений. Такое мнение высказал ТАСС профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.
Ранее китайская компания WestVac BioPharma сообщила о старте клинических испытаний первой в КНР вакцины от кожного заболевания акне. Препарат представляет собой терапевтическое, а не профилактическое средство. Созданная рекомбинантная белковая вакцина стимулирует иммунную систему к выработке антител против бактерии Cutibacterium acnes, которая при активном размножении вызывает воспаление кожи. Предполагается, что разработка сможет помочь пациентам, которые плохо реагируют на традиционное лечение или сталкиваются с рецидивами.
«Акне не обязательно должно быть связано с Cutibacterium acnes. Причиной могут быть и другие бактерии, например, Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) или дрожжеподобные грибы рода Malassezia. Какую роль данный препарат будет играть в этом случае, и необходимо ли будет перед началом вакцинации проходить дополнительное обследование для определения причины заболевания — пока остается под вопросом. Не думаю, что вакцины от акне смогут в ближайшей перспективе заменить традиционные таблетки и кремы», — отметил ученый в разговоре с ТАСС, комментируя перспективы развития таких вакцин.
Он также указал на результаты последних исследований, которые говорят о том, что бактерии Cutibacterium acnes выполняют защитную функцию, предотвращая размножение других опасных микроорганизмов, поддерживают кислотный баланс кожи, стимулируют иммунную систему и даже, вероятно, препятствуют развитию опухолей кожи.
«Устранение этого вида может в теории нанести куда больший вред, чем его нормальное присутствие в форме симбиоза», — добавил Никитин.
Акне — это кожное заболевание, причиной которого является совокупность факторов, в числе которых — активное размножение бактерий Cutibacterium acnes, которые живут в сальных железах и волосяных фолликулах постоянно, но в норме не причиняют вреда здоровью. При сочетании определенных факторов, таких как обильное выделение кожного сала вместе с закупоркой волосяных фолликулов, активно размножающиеся бактерии запускают воспалительный процесс, приводящий к образованию характерной сыпи. Для лечения акне применяют антибиотики и гормональные препараты.