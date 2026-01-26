Профессор Никитин: вакцины от акне нескоро смогут заменить таблетки и кремы

«Акне не обязательно должно быть связано с Cutibacterium acnes. Причиной могут быть и другие бактерии, например, Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) или дрожжеподобные грибы рода Malassezia. Какую роль данный препарат будет играть в этом случае, и необходимо ли будет перед началом вакцинации проходить дополнительное обследование для определения причины заболевания — пока остается под вопросом. Не думаю, что вакцины от акне смогут в ближайшей перспективе заменить традиционные таблетки и кремы», — отметил ученый в разговоре с ТАСС, комментируя перспективы развития таких вакцин.