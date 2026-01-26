Юные омичи просили у Деда Мороза котят, щенков, а также братика и сестренку

Помощники Деда Мороза поведали почтовикам, о чем писали омичи главному волшебнику страны. В топ самых трогательных желаний от маленьких жителей региона вошли котята и щенки в подарок. Дети подробно описывали желаемого питомца и рассказывали, как их назовут. Также юные отправители часто просили новогоднего волшебника подарить им брата или сестру. Омские подростки больше просили «духовного подарка» — взаимных чувств и красивой любви. Взрослые омичи не отличились какой-то необычной фантазией, прося Деда Мороза подарить им здоровье, квартиру, машину, а также повысить зарплату и помочь в карьере. А самым популярным желанием у возрастной категории омских отправителей, стала просьба о путевке на море.