«В серьезных условиях». Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны

Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны, передает БелТА.

Так, белорусский лидер предупредил, что проверка готовности в Вооруженных Силах продлится в Беларуси до весны. Также он сказал об условиях масштабной проверки белорусской армии.

— Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны, — подчеркнул белорусский президент.

Далее Александр Лукашенко раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют».

Ранее государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что белорусский президент на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси.

Еще Совбез заявил, что техника была приведена в боевую готовность в Беларуси.

