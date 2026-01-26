«В серьезных условиях». Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны, передает БелТА.
Так, белорусский лидер предупредил, что проверка готовности в Вооруженных Силах продлится в Беларуси до весны. Также он сказал об условиях масштабной проверки белорусской армии.
— Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны, — подчеркнул белорусский президент.
Далее Александр Лукашенко раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют».
Ранее государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что белорусский президент на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси.
Еще Совбез заявил, что техника была приведена в боевую готовность в Беларуси.