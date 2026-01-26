В России предложили ввести цветные номера для электромобилей

«Беспилотный автомобиль, он соблюдает правила дорожного движения — едет так, как предписано, и если по дороге ехать на знаке “60” со скоростью 60 километров в час, то тебе сзади моргают, сигналят, обгоняют, подрезают и еще начинают учить. Соответственно, для того чтобы люди видели, что это робот и что он изначально законопослушен, в отличие от окружающих, и не нацелен на несоблюдение ПДД и что не надо его учить», — уточнил Шапарин.