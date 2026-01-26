Сталинградцы и защитники города получат «праздничные» к 1 февраля

— Обращаю ваше внимание: эти и другие мероприятия, проводимые в текущем году, становятся этапом большой межведомственной работы по подготовке мероприятий, посвященных 85-летию Сталинградской Победы 2 февраля 2028 года, — отдельно подчеркнул Андрей Бочаров.