Разрушенную автобусом остановку в центре Ростова восстановят

В Ростове автобус попал в ДТП, а потом врезался в остановку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 января, на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону пассажирский автобус после ДТП с другим автобусом врезался в остановку. Теперь требуется ремонт, сообщают городские власти.

— Пострадавших пассажиров нет. Транспорт получил механические повреждения, разрушен остановочный павильон, его в оперативном порядке заменят, — обещают в администрации Ростова-на-Дону.

Сейчас проводится проверка по факту аварии. Известно, что инцидент произошел в районе пересечения с Большой Садовой. Столкнулись автобусы № 83 и № 27, второй из двух маршрутов наехал на остановку.

