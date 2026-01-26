Разрушенную автобусом остановку в центре Ростова восстановят

Сегодня, 26 января, на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону пассажирский автобус после ДТП с другим автобусом врезался в остановку. Теперь требуется ремонт, сообщают городские власти.
— Пострадавших пассажиров нет. Транспорт получил механические повреждения, разрушен остановочный павильон, его в оперативном порядке заменят, — обещают в администрации Ростова-на-Дону.
Сейчас проводится проверка по факту аварии. Известно, что инцидент произошел в районе пересечения с Большой Садовой. Столкнулись автобусы № 83 и № 27, второй из двух маршрутов наехал на остановку.
