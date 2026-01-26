Ричмонд
Белорусы не смогут участвовать в параде атлетов на открытии Олимпиады в Италии

МОК решил, что нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде на открытии Олимпиады.

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские и российские спортсмены, которые приглашены на Олимпиаду-2026 в Италии в нейтральном статусе, не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, сообщает «Матч ТВ».

Основная церемония состоится 6 февраля на знаменитом итальянском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Кроме того, олимпийский огонь будет зажжен в чаше второй столицы соревнований — Кортина-д’Ампеццо.

— Индивидуальные нейтральные спортсмены не примут участия в параде атлетов, но им будет предоставлена возможность присутствовать на мероприятии как в Милане, так и в горных кластерах, — рассказали в пресс службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В Олимпиада 2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля, примут участие семь белорусских спортсменок, вот что о них известно.

Прочитайте, что произошло после победы Арины Соболенко над Викторией Мбоко в Австралии: «Украшения позволяют мне чувствовать себя красивой на корте, это важно».