В уфимском Затоне наконец открыли новую школу на 1225 мест

Новое четырехэтажное здание состоит из трех корпусов и оснащено по последнему слову техники. Для занятий подготовлены 59 современных классов, в том числе специализированные кабинеты физики и химии с лабораторными столами и вытяжными шкафами. В школе также есть два спортзала, актовый зал, большая столовая, библиотека, музей, конференц-зал и медицинский блок.