В уфимском Затоне наконец открыли новую школу на 1225 мест

В уфимском микрорайоне Затон-Восточный состоялось открытие новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 1225 учеников. В первый день занятия начались для 580 детей.
Как сообщил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов, в ближайшее время школа примет еще больше учащихся. Сюда временно переведут всех учеников из соседнего лицея № 46, который сейчас закрыт на капитальный ремонт.
Новое четырехэтажное здание состоит из трех корпусов и оснащено по последнему слову техники. Для занятий подготовлены 59 современных классов, в том числе специализированные кабинеты физики и химии с лабораторными столами и вытяжными шкафами. В школе также есть два спортзала, актовый зал, большая столовая, библиотека, музей, конференц-зал и медицинский блок.
Строительство этой школы, начатое в 2022 году, стало для района долгожданным событием. Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании поблагодарил команду проекта, отметив, что реализация была очень сложной из-за проблем с финансированием и судебных споров. Первоначальный концессионер был арестован, и властям пришлось искать новых партнеров для завершения строительства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.