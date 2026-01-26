Самолет Иркутск-Бодайбо вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолет, выполнявший рейс Иркутск — Бодайбо, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, 26 января 2026 года около 16:00 экипаж доложил о технической неисправности. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.