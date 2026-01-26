Как используют лакрицу в кулинарии и медицине, нормы ее потребления и кому она противопоказана

Лакрица — это не что иное, как солодка, многолетнее травянистое растение семейства бобовых с мощной, глубоко залегающей корневой системой. Его высота варьируется от 50 сантиметров до 2 метров, а длина корней может достигать 8 метров. У растения — светло-фиолетовые цветы и ко­жи­стые бо­бы. Однако ценятся у лакрицы не они, а мощные корни, которые с давних времен используются в медицине и кулинарии. Лакрица распространена в России, а также в суб­тро­пических зо­нах Ев­ра­зии, Аме­ри­ки, Северной Аф­ри­ки.