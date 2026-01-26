SCMP: Китай запустил первый в мире завод по производству суставов для роботов

Ранее китайские инженеры в статье для журнала Science Advances сообщили, что разработали новый тип конечностей для человекоподобных роботов, которые похожи по принципам устройства на кости ног людей. Как отмечали китайские ученые, сейчас сотни научных и инженерных коллективов по всему миру работают над созданием все более совершенных антропоморфных роботов. В конце прошлого года газета South China Morning Post сообщала, что в Китае человекоподобных роботов начали внедрять в производственные линии.