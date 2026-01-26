Лукашенко сомневается, помогут ли Беларуси беспилотники

— Очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности? Особенно в лесистой. В степи, пустыне все как на ладони: «птичку» (образно о БПЛА. — Ред.) запустил, цель нашли — атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? Опять, это мои рассуждения, — резюмировал белорусский президент.