Лукашенко сомневается, помогут ли Беларуси беспилотники

Президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился, могут ли беспилотники быть эффективны в Беларуси в военных действиях, пишет БелТА.
В частности, белорусский лидер напомнил, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны «в серьезных условиях». И в этом контексте высказался о беспилотных летательных аппаратах, от которых сейчас «просто сходят с ума» и которые «целые заводы, фабрики штампуют».
Но здесь же Лукашенко усомнился в эффективности БПЛА в белорусских реалиях. Белорусский лидер задумался: слишком ли помогут Беларуси беспилотные летательные аппараты в плане военных действий?
— Очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности? Особенно в лесистой. В степи, пустыне все как на ладони: «птичку» (образно о БПЛА. — Ред.) запустил, цель нашли — атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? Опять, это мои рассуждения, — резюмировал белорусский президент.
Еще ранее Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.
Тем временем государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что белорусский президент на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси.