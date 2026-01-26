Частое употребление алкоголя почти удваивает риск развития рака прямой кишки

Проведенный исследователями анализ показал, что регулярное употребление спиртных напитков с совокупной массой спирта в более 200 г этанола в неделю повышало общую вероятность развития опухолей в прямой и толстой кишке на 25% по сравнению с теми людьми, которые мало пьют или не употребляют алкоголь. При этом ученые также обнаружили, что постоянное употребление спиртного в текущий момент времени повышало риск развития опухолей в прямой кишке на 95%, что говорит об ее особой уязвимости к действию спирта.