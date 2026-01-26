Частое употребление алкоголя почти удваивает риск развития рака прямой кишки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские и британские медики обнаружили, что частое употребление алкоголя на одном из этапов жизни на 25% повышает риск развития опухолей в прямой и толстой кишке, причем для последней формы рака эта вероятность почти удваивается. Это следует учитывать при проведении массового скрининга населения, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Cancer.
«Мы впервые изучили то, как употребление значимых количеств алкоголя в разные периоды жизни человека влияют на риск развития рака прямой и толстой кишки. Эти сведения для бывших алкоголиков было сложно получить, однако их анализ показывает, что прекращение употребления спиртного позволяет этим пациентам снизить вероятность развития рака до уровня, характерного для малопьющих людей», — заявила научный сотрудник Национального института изучения рака Эрика Лофтфилд, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Медики пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны медицинскими службами США в рамках проекта PLCO, нацеленного на изучение долгосрочных факторов риска, влияющих на развитие четырех распространенных форм опухолей — рака прямой и толстой кишки, простаты, легких и яичников. В этих наблюдениях принимало участие 88 тыс. добровольцев, за чьим здоровьем ученые следили на протяжении 20 лет.
Проведенный исследователями анализ показал, что регулярное употребление спиртных напитков с совокупной массой спирта в более 200 г этанола в неделю повышало общую вероятность развития опухолей в прямой и толстой кишке на 25% по сравнению с теми людьми, которые мало пьют или не употребляют алкоголь. При этом ученые также обнаружили, что постоянное употребление спиртного в текущий момент времени повышало риск развития опухолей в прямой кишке на 95%, что говорит об ее особой уязвимости к действию спирта.
Постоянное употребление алкоголя в больших дозах на протяжении значительной части жизни повышало общий риск развития злокачественных новообразований в прямой и толстой кишке на 91% по сравнению со средними показателями. В противоположность этому, отсутствие подобных вредных привычек на протяжении всей жизни или значительной ее части снижало риск развития полипов на 42% и уменьшало вероятность развития опухолей на 22% по сравнению с малопьющими людьми.
Как предполагают ученые, длительный характер воздействия алкоголя на вероятность развития рака прямой и толстой кишки может быть связан не только с теми переменами в структуре ДНК клеток, которые вызывают молекулы этилового спирта, но и с тем, что этанол вызывает долгосрочные перемены в структуре и жизнедеятельности микрофлоры. Последующие наблюдения и опыты помогут понять, как именно употребление спиртных напитков способствует развитию рака, подытожили медики.
О раке прямой и толстой кишки.
По статистике Всемирного фонда изучения рака (WCRF), рак прямой и толстой кишки занимает второе и третье место соответственно по распространенности злокачественных опухолей среди мужчин и женщин. Как правило, каждый год его заполучает свыше 1,8 млн жителей планеты. Более половины носителей рака прямой и толстой кишки погибает в последующие пять лет после постановки диагноза, что особенно характерно для тех пациентов, у которых опухоль была выявлена на поздних стадиях.