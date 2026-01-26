Могут ли исчезнуть троллейбусы с улиц Алматы, ответили в акимате

Ранее газета «Время» писала о том, что в распоряжении редакции оказался протокол заседания рабочей группы по вопросам преобразования общественных пространств, подписанный замакима Сматлаевым.
Издание цитирует протокол, в тексте которого говорится, во-первых, о необходимости обеспечить перенос воздушных линий связи и электропередачи в подземные кабельные каналы.
А во-вторых, в рамках реализации программы «Чистое небо» подготовить предложение по модернизации транспортного парка и замене троллейбусов на экологические альтернативные виды транспорта.
Корреспонденту NUR.KZ в акимате города сообщили, что вопросы, связанные с отказом от троллейбусов, демонтажем контактной сети или полной заменой подвижного состава, в настоящее время не рассматриваются.
«Городские службы продолжают работу в рамках действующих программ развития общественного транспорта, направленных на повышение качества и доступности перевозок для жителей», — добавили в акимате.