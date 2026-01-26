Жителя Омской области приговорили к работам за пьяную езду на мотобуксировщике

Сильно выпивший житель Тевриза решил 20 декабря 2023 года покататься на мотобуксировщике «FORZA 417Q» по улицам рабочего поселка. Променад мужчины прервали сотрудниками ГИБДД, составив соответствующий акт о злостном нарушении правил дорожного движения. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10%, с лишением права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд постановил взыскать с виновного 89 тысяч рублей, соответствующие стоимости мотобуксировщика, который ушлый тевризец успел продать до вынесения приговора. Виновный обжаловал судебное решение в апелляционном порядке, однако вышестоящая судебная инстанция оставила его без изменения.