Минздрав ожидает роста числа заболевших респираторными инфекциями

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями ожидается в ближайшие недели, сообщила журналистам заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

Источник: Sputnik.by

«В республике осуществляется лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных возбудителей, и результаты говорят о том, что на фоне активной циркуляции вирусов гриппа H3N2, единичных вирусов гриппа B, у нас отмечается в том числе и циркуляция негриппозных респираторных вирусов», — констатировала специалист.

При этом, по ее словам, коронавирус стал уже сезонной респираторной инфекцией. Однако врачи фиксируют среди населения гораздо меньше случаев инфицирования, чем это было в предыдущие годы.

«На сегодняшний день мы говорим об увеличении количества заболевших респираторными негриппозными инфекциями и заболевших гриппом», — резюмировала Дашкевич.

Минздрав ранее отмечал, что действие респираторных вирусов в нынешний зимний сезон усугубляется холодами. Другие факторы, которые увеличивают риск болезни, — это перепады температур между улицей и помещением. Играет роль и тот факт, что в домах и офисах воздух нередко сухой. Дает о себе знать и короткий световой день.