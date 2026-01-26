Минздрав ожидает роста числа заболевших респираторными инфекциями

Минздрав ранее отмечал, что действие респираторных вирусов в нынешний зимний сезон усугубляется холодами. Другие факторы, которые увеличивают риск болезни, — это перепады температур между улицей и помещением. Играет роль и тот факт, что в домах и офисах воздух нередко сухой. Дает о себе знать и короткий световой день.