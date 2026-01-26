В Воронеже открылся новый дом для будущих стражей порядка

В Воронеже на проспекте Патриотов открылся новый административно-жилой комплекс для курсантов Воронежского института МВД России. Современное десятиэтажное здание станет домом для 500 будущих офицеров, в том числе и для иностранных слушателей.
На церемонии открытия присутствовали представители федеральной и региональной власти, духовенства и руководства МВД: начальник главного управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел Российской Федерации Петр Перцев, врио губернатора Сергей Трухачев, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, начальник Главного управления МВД России по Воронежской области Михаил Бородин, митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий, представители застройщика, депутаты.
Выступая с приветственной речью, Сергей Трухачев говорил о государственной заботе, благодарил строителей от имени губернатора Александра Гусева и правительства области.
«Здесь есть все для комфортной подготовки к занятиям. Таким образом, молодые люди, избравшие путь защитников правопорядка, с самого начала будут ощущать заботу государства», — заявил врио губернатора.
Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий благословил стены, напомнив о высоком духовном призвании «служителей Божьих», призванных наводить порядок:
«В непростые времена мы видим плоды созидательного труда: здание возведено в рекордные сроки. Пусть это общежитие станет местом, где крепнет дух служения», — напутствовал митрополит.
После символического ритуала с красной ленточкой гости вошли вовнутрь и увидели, как синтез светского и духовного, практического и идеологического воплощены в жизнь.
По стенам коридоров развешаны работы от «Студии художника Верещагина», сюжетно иллюстрирующие историю полиции со времён Петра I. По словам начальника института Александра Нахимова, это хорошо продуманная педагогическая стратегия — погружение в культурный код и профессиональную традицию должно начинаться прямо в жилом пространстве.
Инфраструктура нового комплекса была спроектирована как целостная образовательно-воспитательная экосистема, сфокусированная на трёх фундаментальных аспектах подготовки будущего офицера. Во-первых, это интеллектуальная составляющая, представленная современным электронным читальным залом библиотеки, компьютерным классом для практических занятий, а также специально оборудованными зонами для самоподготовки в каждой жилой комнате — это позволит курсантам эффективно заниматься в любое время.
Во-вторых, психологический и воспитательный компонент, который включает в себя специализированный кабинет психологической помощи для групповых и индивидуальных консультаций, и просторную комнату воспитательной работы, предназначенную для проведения тематических встреч, лекций и дискуссий.
И, в-третьих, физический аспект, обеспечивающий все условия для поддержания отличной спортивной формы: современный тренажёрный зал, раздевалки, душевые и собственная спортивная площадка на прилегающей территории.
Планировка этажей (с 2-го по 10-й) также продиктована логикой комфорта и автономии: 14 жилых ячеек на каждом, где две комнаты объединены собственной кухней-нишей, санузлом и прихожей. Это шаг от казарменной коммуналки к личному пространству, воспитывающему ответственность, особенно отметили высокие гости.
За всем этим — чёткая работа подрядчика, АО «СЗ “Домостроительный комбинат” (ДСК). Контракт, заключённый по итогам открытого аукциона в 2023 году, был выполнен с безупречной точностью: объект сдан 1 октября 2025 года. Был реализован полный цикл — от проекта до благоустройства, что и было отмечено на торжественном награждении сотрудников компании в мультифункциональной аудитории вуза.
Особый акцент в этой истории — на роли депутата Воронежской областной Думы, Почётного Председателя Совета директоров АО «СЗ “ДСК” Сергея Лукина. На протяжении всего процесса строительства он осуществлял личный контроль, оперативно решая возникающие вопросы.
Его вовлечённость не осталась незамеченной. На церемонии открытия административно-жилого комплекса Сергею Лукину была вручена высокая награда — нагрудный знак МВД РФ «За содействие МВД».
«Проект был непростым, в него вложено много сил и личного участия, — отметил Сергей Николаевич. — Рассматриваю эту высокую награду как признание значимости нашей общей работы для системы МВД и для региона. Это знак того, что мы движемся в верном направлении — создаём не стены, а условия для воспитания профессионалов, которые будут достойно служить своей стране и Закону».