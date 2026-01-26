Ричмонд
В Иркутский музыкальный театр устроился новый дирижер Вячеслав Рачеев

Его первым спектаклем в новом статусе стал мюзикл «Волшебник Изумрудного города».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутский музыкальный театр имени Загурского приняли нового дирижера. С 20 января 2026 года к работе приступил Вячеслав Рачеев. Его первым спектаклем в новом статусе стал мюзикл «Волшебник Изумрудного города» (6+).

— Вячеслав Рачеев — выпускник Московской консерватории. Ранее он работал дирижером Псковского симфонического оркестра и руководил оркестром народных инструментов в Перми. Тогда его коллектив получил первую премию на международном конкурсе, — рассказывают в пресс-службе театра.

В Иркутске он будет помогать действующему дирижеру Михаилу Тарасову и недавно назначенному главному дирижеру Руслану Бекмаеву.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии полицейского наградили медалью МВД России «За доблесть в службе» за спасение пяти человек из пожара.