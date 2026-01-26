В Иркутский музыкальный театр устроился новый дирижер Вячеслав Рачеев

В Иркутский музыкальный театр имени Загурского приняли нового дирижера. С 20 января 2026 года к работе приступил Вячеслав Рачеев. Его первым спектаклем в новом статусе стал мюзикл «Волшебник Изумрудного города» (6+).
— Вячеслав Рачеев — выпускник Московской консерватории. Ранее он работал дирижером Псковского симфонического оркестра и руководил оркестром народных инструментов в Перми. Тогда его коллектив получил первую премию на международном конкурсе, — рассказывают в пресс-службе театра.
В Иркутске он будет помогать действующему дирижеру Михаилу Тарасову и недавно назначенному главному дирижеру Руслану Бекмаеву.
