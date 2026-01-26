Собянин осмотрел ход реконструкции школы на севере Москвы

«Продолжаем активную модернизацию московских школ, она вступила уже в такую масштабную фазу. Одновременно в реконструкции находятся 100 школ, которые прослужили 30, 40, 50 и 60 лет, морально и физически устарели», — сказал Собянин. Он отметил, этом году будет введено около сотни школ, и выразил надежду, что это произойдет к первому сентября, в силу того, что школьники перешли в другие здания и в них достаточно перегруженная среда. Поэтому от строителей требуется не только качество, но и скорость работы, что чрезвычайно важно.