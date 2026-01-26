«Это недопустимо». Лукашенко предупредил Минобразования из-за качества обучения

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Министерство образования от снижения качества образования в стране, пишет БелТА.
Речь об этом зашла на совещании 26 января в контексте организации в республике экспериментальной подготовки и ее масштабирования. Так, Лукашенко спросил главу Минобразования, почему в Беларуси предложено перенести часть экспериментальных программ из ведущих вузов в предлагаемый для создания новый специальный образовательный центр.
— Они что, не справляются, недостаточно чего-то? — уточнил он.
При этом глава республики подчеркнул, что в Беларуси не могут позволить себе оголить кадровый состав ведущих вузов, и предостерег от последствий этого.
— В какой-то степени это может произойти. Снижение качества обучения недопустимо. От этого зависит международный престиж нашего высшего образования и экспорт образовательных услуг, — прокомментировал белорусский лидер.
Вместе с тем Лукашенко предложил обсудить создание нового центра. И отметил, что в случае его создания, естественно, туда стянутся наиболее прогрессивные и талантливые люди, как для обучения, так и для преподавания.
— В этом надо отдавать себе отчет. И второе — оттуда должен выйти готовый «товар». А значит, туда должны прийти крепкие специалисты, — констатировал президент Беларуси.
Еще министр образования Иванец предложил Лукашенко создать в Беларуси новый спецназ.
Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет собрать самых толковых технарей Беларуси в спеццентре.
Кроме того, мы писали, что белорусский лидер сомневается, помогут ли Беларуси беспилотники.