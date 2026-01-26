Ричмонд
В Башкирии сорвались сроки благоустройства парка: оштрафованы замглавы сельсовета и подрядчик

В Башкирии замглавы сельсовета оштрафовали из-за срыва благоустройства парка.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии прокуратура выявила нарушения при реализации работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Проверка касалась соглашения на благоустройство парка Нефтяник в селе Краснохолмский.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в феврале прошлого года администрация Краснохолмского сельсовета заключила контракт с ООО «СтройТехСервис». Однако подрядчик не выполнил обязательства в установленный срок. В итоге стороны неправомерно подписали дополнительное соглашение о продлении сроков работ, что противоречит законодательству о контрактной системе.

По инициативе прокуратуры заместитель главы сельского поселения и директор подрядной организации были привлечены к административной ответственности. На них наложили штраф на общую сумму 20 тысяч рублей. Кроме того, в адрес руководителей внесены представления об устранении нарушений.

— Кроме того, в адрес руководителей внесены представления. После вмешательства надзорного ведомства работы завершены, — заявили в надзорном ведомстве.

