Девятибалльные пробки сковали Иркутск вечером 26 января

Понедельник, как говорится, день тяжелый. Ситуацию обостряют девятибалльные пробки, которые образовались на дорогах Иркутска вечером 26 января 2026 года. Судя по онлайн-картам, движение парализовало в центре города. Водители замерли в ожидании на улице Советской, Партизанской, Карла Либкнехта, Седова и многих других.