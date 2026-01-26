Девятибалльные пробки сковали Иркутск вечером 26 января

Понедельник, как говорится, день тяжелый. Ситуацию обостряют девятибалльные пробки, которые образовались на дорогах Иркутска вечером 26 января 2026 года. Судя по онлайн-картам, движение парализовало в центре города. Водители замерли в ожидании на улице Советской, Партизанской, Карла Либкнехта, Седова и многих других.
— Пустите домой! — негодуют сибиряки.
Не проехать и по плотине ГЭС, Иркутному мостам. На Качугском тракте, на удивление, пробки нет, зато стоит Рабочего Штаба. Водителям стоит набраться терпения.
