Медики призвали омичей к физической активности в холодное время года

В качестве рекомендации медицинский специалист предлагает занятия зимними видами спорта. По ее мнению, один из самых полезных зимних видов спорта — это лыжи. Катающиеся задействуют почти все группы мышц, развивают выносливость и отлично тренируют дыхательную систему. Также в рекомендациях медика катание на коньках. Этот вид спорта хорошо укрепляет мышцы ног и корпуса, улучшает координацию и баланс, а также помогает снять напряжение после рабочего дня. Для более возрастных омичей будет приемлема скандинавская ходьба и прогулки — такой вид физической активности доступен практически всем и не требует сложной подготовки. Зато ходьба помогает поддерживать здоровье сердца, суставов и позвоночника.