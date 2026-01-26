Медики призвали омичей к физической активности в холодное время года

По мнению омского врача по спортивной медицине Татьяны Курбацкой, регулярное движение в холодное время года помогает поддерживать здоровье и укреплять иммунитет. Рекомендацией специалиста поделился телеграм-канал «Минздрав Омской области».
Зима — не повод откладывать активность до весны. Так считают профессионалы омской медицины, рекомендующие жителям региона заниматься зимними видами спорта.
«Физическая активность в холодное время года поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает обмен веществ, помогает контролировать вес, повышает выносливость, снижает уровень стресса и усталости, а также укрепляет мышцы и суставы», — считает Татьяна Геннадьевна, врач по спортивной медицине Омского областного врачебно-физкультурного диспансера.
В качестве рекомендации медицинский специалист предлагает занятия зимними видами спорта. По ее мнению, один из самых полезных зимних видов спорта — это лыжи. Катающиеся задействуют почти все группы мышц, развивают выносливость и отлично тренируют дыхательную систему. Также в рекомендациях медика катание на коньках. Этот вид спорта хорошо укрепляет мышцы ног и корпуса, улучшает координацию и баланс, а также помогает снять напряжение после рабочего дня. Для более возрастных омичей будет приемлема скандинавская ходьба и прогулки — такой вид физической активности доступен практически всем и не требует сложной подготовки. Зато ходьба помогает поддерживать здоровье сердца, суставов и позвоночника.