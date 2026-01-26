Ричмонд
В Самаре представители ГЖИ проверят управляющие компании

В Самаре представители жилищной инспекции проверяют УК.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре продолжается борьба с последствиями прошедших снегопадов. ГЖИ и городская администрация контролирует уборку в городе.

— Всего 25 января на улицах областной столицы работали 687 рабочих и 537 единиц спецтехники. За сутки вывезли 5711 тонн снега. Всего в городе выпало 38,8% осадков от нормы, — сообщили в городской администрации.

Кроме того, на недобросовестных подрядчиков и управляющие компании поступают заявления в жилищную инспекцию. Собственники, не посетившие общее собрание, могут выбрать УК и направить данные в ГЖИ. Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.