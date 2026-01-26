Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в Самарской области

По словам Александра Живайкина, новый статус открывает дополнительные возможности не только для спортивной борьбы, но и для комплексного развития единоборств в регионе: «Став базовым видом спорта, спортивная борьба открывает большие перспективы и для проекта “Выбор сильных”. Это стратегически важная инициатива, в которую входят самбо, дзюдо и все виды борьбы. Теперь у нас появляется больше инструментов для развития инфраструктуры, подготовки тренерских кадров и поддержки талантливых ребят».