Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в Самарской области

Соответствующее решение закреплено приказом Министерства спорта Российской Федерации № 6 от 19 января 2026 года. Это первый подобный случай в истории региона и важный шаг в развитии единоборств.
Статус базового вида спорта означает государственное признание приоритетности направления, расширение возможностей федерального финансирования, а также дополнительные перспективы для подготовки спортсменов и их включения в центры спортивной подготовки сборных команд региона.
Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, руководитель партийного проекта «Выбор сильных» Александр Живайкин отметил, что это решение стало итогом многолетней системной работы:
«Этот статус — результат большой совместной работы тренеров, спортсменов, родителей, федераций и Министерства спорта Самарской области. Мы последовательно выполняли все критерии, и сегодня можно с уверенностью сказать: борьба в нашем регионе получила заслуженное признание на государственном уровне».
По словам Александра Живайкина, новый статус открывает дополнительные возможности не только для спортивной борьбы, но и для комплексного развития единоборств в регионе: «Став базовым видом спорта, спортивная борьба открывает большие перспективы и для проекта “Выбор сильных”. Это стратегически важная инициатива, в которую входят самбо, дзюдо и все виды борьбы. Теперь у нас появляется больше инструментов для развития инфраструктуры, подготовки тренерских кадров и поддержки талантливых ребят».
Он также подчеркнул социальную значимость произошедшего:
«Для детей и их родителей это уверенность в завтрашнем дне, для спортсменов — реальный путь в большой спорт, для региона — укрепление спортивной и нравственной основы молодёжи. Мы будем и дальше делать всё, чтобы Самарская область оставалась территорией сильных, целеустремлённых и достойных людей».
Федерация выражает благодарность тренерскому сообществу, спортсменам, родителям и Министерству спорта Самарской области за вклад в достижение этого исторического результата.