Созданный в США микроробот сделает операции на плоде более безопасными

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские инженеры разработали роботизированную систему, которая позволяет отслеживать все ключевые жизненные показатели растущего плода при проведении внутриутробных операций. Это позволит сделать медицинские процедуры более безопасными для женщины и ее будущего ребенка, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).
«Наши возможности по наблюдению за состоянием плода во время внутриутробных операций не менялись на протяжении последних 40 лет, так как у нас просто не было для этого подходящих инструментов. Мы надеемся, что созданный нами прибор позволит вести постоянный мониторинг за жизненными показателями и корректировать операцию на самых ранних стадиях для того, чтобы обеспечить безопасность плода», — заявил профессор NWU Аймен Шаабан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают инженеры, некоторые дефекты развития плода, в том числе расщепление позвоночника или повреждения диафрагмы между брюшной полостью и грудной клеткой, можно исправить еще до рождения ребенка при помощи относительно простых хирургических операций. При их проведении врачи зачастую вынуждены проводить открытые операции или действовать фактически «вслепую», так как у них нет возможности отслеживать ключевые жизненные показатели плода.
Для решения этой проблемы исследователи разработали микроробота толщиной в несколько сотен микрометров и длиной в несколько десятков сантиметров, который способен самостоятельно изгибаться, менять форму и прикрепляться к плоду. В это устройство внедрено большое число датчиков, отслеживающих температуру плода, частоту сокращений его сердца, долю кислорода в крови и другие важнейшие жизненные показатели.
Данного робота, по словам инженеров, можно вводить внутрь утробы беременной женщины через небольшие отверстия вместе с хирургическими инструментами. При этом он способен передавать данные беспроводным образом, что уменьшает вероятность появления непредвиденных проблем, связанных с плохим подключением или случайными перемещениями кабелей.
Работу этой системы ученые успешно проверили в опытах на беременных овцах, в рамках которых робот корректно зафиксировал все изменения в жизненных показателях, связанные с проведением операции и ухудшением доступа плода к кислороду. Это позволило хирургам успешно исправить расщепление позвоночника у ягненка с минимальным риском для плода и матери, что говорит о высокой перспективности данной технологии, подытожили исследователи.