Созданный в США микроробот сделает операции на плоде более безопасными

«Наши возможности по наблюдению за состоянием плода во время внутриутробных операций не менялись на протяжении последних 40 лет, так как у нас просто не было для этого подходящих инструментов. Мы надеемся, что созданный нами прибор позволит вести постоянный мониторинг за жизненными показателями и корректировать операцию на самых ранних стадиях для того, чтобы обеспечить безопасность плода», — заявил профессор NWU Аймен Шаабан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.