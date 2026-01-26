Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков

ГАИ сказала белорусским водителям о ледяном дожде после прогноза синоптиков на 26 января.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции предупредили белорусских водителей об опасности ледяного дождя, сообщил телеграм-канал «ГАИ Минщины».

Ранее синоптики сказали, что ледяной дождь, метели и другие опасности погоды ожидают белорусов 26 января.

Правоохранители пояснили, что в условиях ледяного дождя следует быть максимально внимательными за рулем. Нужно выбирать безопасную скорость, которую еще лучше снизить.

Дистанция до впереди идущего транспорта должна быть максимально увеличена. Также при движении следует избегать резких маневров и при возможности исключить обгоны.

— Сохранить контроль над автомобилем помогут заранее обдуманные и плавные действия, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще в ГАИ сказали водителям постоянно контролировать дорожную обстановку и учитывать состояние дорожного покрытия.

Вблизи дорог нужно быть особо внимательными и пешеходам, так как ледяная корка грозит падениями и столкновением с транспортом.

А еще Минсельхозпрод сказал, как накажут за гонки на квадроциклах по полям с озимыми.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Минобразования из-за качества обучения: «Это недопустимо».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше