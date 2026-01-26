ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков

В Госавтоинспекции предупредили белорусских водителей об опасности ледяного дождя, сообщил телеграм-канал «ГАИ Минщины».
Ранее синоптики сказали, что ледяной дождь, метели и другие опасности погоды ожидают белорусов 26 января.
Правоохранители пояснили, что в условиях ледяного дождя следует быть максимально внимательными за рулем. Нужно выбирать безопасную скорость, которую еще лучше снизить.
Дистанция до впереди идущего транспорта должна быть максимально увеличена. Также при движении следует избегать резких маневров и при возможности исключить обгоны.
— Сохранить контроль над автомобилем помогут заранее обдуманные и плавные действия, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще в ГАИ сказали водителям постоянно контролировать дорожную обстановку и учитывать состояние дорожного покрытия.
Вблизи дорог нужно быть особо внимательными и пешеходам, так как ледяная корка грозит падениями и столкновением с транспортом.
