Прокурор Омской области выдвинул инициативу ужесточить охрану воздуха

Областной прокурор Алексей Афанасьев сформировал законодательную инициативу об ужесточении требований к охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий. Проект будет внесен на уровень областного Заксобрания.
Пресс-служба областной прокуратуры уточнила, что при анализе, проведенном Омской межрайонной природоохранной прокуратурой, установлено, что значительное число зафиксированных случаев загрязнения атмосферы выявляется в период неблагоприятных метеорологических условий, а те затрудняют рассеивание выбросов химических веществ.
В связи с этим, а также из-за новинок в федеральном законодательстве, прокуратура подготовила проект об изменениях в региональный закон «Об охране атмосферного воздуха в Омской области».
Данный акт вводит понятие прогноза неблагоприятных метеорологических условий, при поступлении которого промышленные предприятия должны проводить мероприятия по уменьшению выбросов.
Информирование и контроль за этой работой отнесены к компетенции областного минприроды.
Для наиболее крупных предприятий предусмотрена разработка специализированного прогноза по отдельным источникам выбросов.
"После принятия закона на омских предприятиях подлежит корректировки экологическая документация и порядок осуществления производственного контроля.
Законопроект подписан прокурором области Алексеем Евгеньевичем Афанасьевым и направлен для принятия в Законодательное Собрание Омской области", — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Ранее мы писали, что омичи жаловались на выбросы в атмосферу 14 октября.