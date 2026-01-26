Ричмонд
Прокурор Омской области выдвинул инициативу ужесточить охрану воздуха

Его проект будет внесен в Заксобрание.

Источник: Комсомольская правда

Областной прокурор Алексей Афанасьев сформировал законодательную инициативу об ужесточении требований к охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий. Проект будет внесен на уровень областного Заксобрания.

Пресс-служба областной прокуратуры уточнила, что при анализе, проведенном Омской межрайонной природоохранной прокуратурой, установлено, что значительное число зафиксированных случаев загрязнения атмосферы выявляется в период неблагоприятных метеорологических условий, а те затрудняют рассеивание выбросов химических веществ.

В связи с этим, а также из-за новинок в федеральном законодательстве, прокуратура подготовила проект об изменениях в региональный закон «Об охране атмосферного воздуха в Омской области».

Данный акт вводит понятие прогноза неблагоприятных метеорологических условий, при поступлении которого промышленные предприятия должны проводить мероприятия по уменьшению выбросов.

Информирование и контроль за этой работой отнесены к компетенции областного минприроды.

Для наиболее крупных предприятий предусмотрена разработка специализированного прогноза по отдельным источникам выбросов.

"После принятия закона на омских предприятиях подлежит корректировки экологическая документация и порядок осуществления производственного контроля.

Законопроект подписан прокурором области Алексеем Евгеньевичем Афанасьевым и направлен для принятия в Законодательное Собрание Омской области", — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее мы писали, что омичи жаловались на выбросы в атмосферу 14 октября.