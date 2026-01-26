Ричмонд
«Не могла ни есть, ни ходить»: сибирячка вновь столкнулась с раком после шести лет ремиссии

В Бурятии у женщины через 6 лет после излечения вернулся рак.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

История пациентки Бурятского онкологического диспансера — это напоминание о том, что болезнь может вернуться в любой момент. В 2019 году женщина победила рак груди второй стадии. Она перенесла операцию, химиотерапию и облучение, после чего наступила ремиссия.

— Получив отказ в инвалидности, она решила, что абсолютно здорова. В следующие шесть лет полностью погрузилась в семейные и рабочие заботы, забыв о регулярных обследованиях. Вернулась в онкоцентр только в январе 2026 года, когда сил не осталось даже на то, чтобы ходить, — рассказывают в пресс-службе медучреждения.

Обследование показало страшную новость: рак вернулся на прежнее место в очень агрессивной форме и дал метастазы. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние и снять интоксикацию.

