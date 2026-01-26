В Госдуме не поддержали проект о блокировке сайтов с ГДЗ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин не поддержал инициативу министерства просвещения РФ о блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.
Ранее 24 января в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.
«Лично я эту инициативу Минпросвета не поддерживаю. Нужно разгружать школьную программу, делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать. А переписывать федеральный закон “Об информации” для решения проблем образования (точнее, для создания видимости их решения) считаю неправильным», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, досудебная блокировка сайтов является инструментом для борьбы с общественно опасной информацией, а попытки его использования в целях повышения мотивации вызывают вопросы.
«На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур. К тому же практика “прорешивания” экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую годами выстраивало министерство. И пока она не поменяется, никакие блокировки работать не будут — но, вероятнее всего, приведут школьников в даркнет и к мошенникам», — подчеркнул он.