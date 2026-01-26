Дятлова рассказала об обработке улиц Калининграда «перед угрозой масштабного гололёда»

Глава городской администрации Елена Дятлова рассказала, как обрабатывают улицы Калининграда от гололёда. Специалисты отложили работы по вывозу снега и приступили к уборке пешеходных зон и тротуаров. Об этом Дятлова написала в своём телеграм-канале.
«Перед угрозой масштабного гололёда в эти дни пересмотрели приоритеты по уборке: вывоз снега пока отложили, а освободившиеся силы и средства направили на обеспечение безопасности передвижения по пешеходным зонам и тротуарам», — отметила глава администрации.
Ночью бригады МБУ «Чистота» превентивно обрабатывали городские улицы. Специалисты подключили к работам весь штат техники и привлекли сторонних подрядчиков. Сейчас рабочие проводят повторную обработку.
Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и не выезжать в город на машинах с летней или изношенной зимней резиной. Пешеходам рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой и без высоких каблуков.
«Мы будем насколько это возможно нивелировать негативные последствия стихии, но при этом обращаемся ко всем горожанам с просьбой быть максимально внимательными и аккуратными на улицах. Будьте очень осторожны, потому что ледяная корка в такую погоду образуется очень быстро!» — отметила Дятлова.
Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Калининградской области в понедельник, 26 января. В регионе ожидается замерзающий дождь и гололёд.
Специалисты просят быть внимательными и осторожными. В гололёд лучше постоянно смотреть под ноги, а маршрут стоит проложить подальше от проезжей части. В то же время нежелательно идти рядом со зданиями из-за сосулек на кровлях. Особую опасность в гололёд представляют лестницы. Ногу при спуске необходимо ставить вдоль ступеньки: в случае потери равновесия это позволит аккуратно съехать вниз.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112», сотовая связь — «101» со всех мобильных операторов. Номера экстренных служб: 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь), 104 (газ).