Дятлова рассказала об обработке улиц Калининграда «перед угрозой масштабного гололёда»

Специалисты просят быть внимательными и осторожными. В гололёд лучше постоянно смотреть под ноги, а маршрут стоит проложить подальше от проезжей части. В то же время нежелательно идти рядом со зданиями из-за сосулек на кровлях. Особую опасность в гололёд представляют лестницы. Ногу при спуске необходимо ставить вдоль ступеньки: в случае потери равновесия это позволит аккуратно съехать вниз.