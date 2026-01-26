В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве

«В период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января на территории Москвы ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег; гололедица и снежные заносы на дорогах; ночью 27 января в отдельных районах метель», — говорится в сообщении МЧС.