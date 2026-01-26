В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сильные метели, гололед и снежные заносы на дорогах прогнозируются со вторника по четверг на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«В период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января на территории Москвы ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег; гололедица и снежные заносы на дорогах; ночью 27 января в отдельных районах метель», — говорится в сообщении МЧС.
Спасатели рекомендует при управлении транспортом в сложных погодных условиях значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.
«Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам “101” или “112”, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637−31−01», — резюмируют спасатели.