Двух руководителей территориальных ОВД назначили в Ростовской области

Кадровые решения утвердил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава донской полиции отметил высокий уровень правоохранителей. Оба начальника обладают огромным опытом работы, а также были удостоены ряда ведомственных наград.