Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух руководителей территориальных ОВД назначили в Ростовской области

Руководителей отделов МВД назначили в Азове и Тацинском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В двух территориальных отделах полиции Ростовской области назначили новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Отдел МВД России по Тацинскому району возглавил Евгений Гаврилов, а руководителем межмуниципального отдела МВД России «Азовский» стал Сергей Маматков.

Кадровые решения утвердил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава донской полиции отметил высокий уровень правоохранителей. Оба начальника обладают огромным опытом работы, а также были удостоены ряда ведомственных наград.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.