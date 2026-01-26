Двух руководителей территориальных ОВД назначили в Ростовской области

В двух территориальных отделах полиции Ростовской области назначили новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
Отдел МВД России по Тацинскому району возглавил Евгений Гаврилов, а руководителем межмуниципального отдела МВД России «Азовский» стал Сергей Маматков.
Кадровые решения утвердил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава донской полиции отметил высокий уровень правоохранителей. Оба начальника обладают огромным опытом работы, а также были удостоены ряда ведомственных наград.
