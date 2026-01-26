Ричмонд
В Таганроге мужчине пересчитали пенсию и доплатили почти 80 тысяч рублей

На Дону пенсионеру пересчитали пенсию и вернули почти 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге пенсионеру пересчитали пенсию по старости и доплатили почти 80 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в Telegram-канале надзорного ведомства.

— В трудовой стаж таганрожца не включили более пяти лет работы. Это произошло из-за того, что сотрудники учреждения не учли представленные подтверждающие документы, — уточнили в прокуратуре.

Мужчина обратился в клиентскую службу городского отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области с просьбой о перерасчете пенсии. Однако ему отказали. После проверки прокуратура встала на его сторону и добилась перерасчета через суд.

По информации ведомства, после вмешательства пенсия была начислена в соответствии с законом. Сумма перерасчета составила почти 80 тысяч рублей.

Напомним, с января 2026 года на 7,6% проиндексировали страховые пенсии.

