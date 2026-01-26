Литва возобновила пропуск фур из Калининграда после сбоя систем

Литва после сбоя информационных систем возобновила пропуск грузовых машин из Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную таможню.
«Литовская таможня возобновила работу после сбоя. Они восстанавливаться потихонечку начали ночью, а утром уже пришла информация, что все в порядке», — сказали в пресс-службе ведомства.
Изданию сообщили, что такой же сбой был и на границе с Беларусью. При этом, по сообщению областной таможни, легковой транспорт оформлялся в обычном режиме.
Ранее Калининградская областная таможня предупредила перевозчиков «о возможных затруднениях при перемещении товаров через российско-литовский участок границы».