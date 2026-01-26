Жителя Омской области осудили за пьяную поездку на «мотособаке»

Тевризский районный суд Омской области вынес окончательный приговор 38-летнему жителю района, признав его виновным в повторном управлении механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (часть 2 статьи 264.1 УК РФ).
Как установлено в ходе разбирательства, 20 декабря 2023 года мужчина, ранее уже судимый за аналогичное правонарушение, находясь в состоянии опьянения, совершил поездку по рабочему поселку Тевриз на мотобуксировщике «FORZA 417Q», известном в народе как «мотособака». Его остановили сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали факт управления транспортным средством под воздействием алкоголя.
В суде подсудимый свою вину не признал, настаивая, что мотобуксировщик якобы не относится к механическим транспортным средствам, предусмотренным уголовной статьёй, и просил вынести оправдательный приговор. Однако суд отклонил эту аргументацию, указав, что мотобуксировщик — это самоходная машина, предназначенная для передвижения по дорогам, а значит, подпадает под действие закона.
Суд назначил мужчине 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
Кроме того, выяснилось, что до вынесения приговора осуждённый успел продать мотобуксировщик. В связи с этим суд постановил взыскать с него сумму, равную стоимости техники — 89 тысяч рублей, в качестве компенсации утраченного предмета доказывания.
Решение было обжаловано, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. На сегодняшний день он вступил в законную силу.
