Жителя Омской области осудили за пьяную поездку на «мотособаке»

В суде подсудимый свою вину не признал, настаивая, что мотобуксировщик якобы не относится к механическим транспортным средствам, предусмотренным уголовной статьёй, и просил вынести оправдательный приговор. Однако суд отклонил эту аргументацию, указав, что мотобуксировщик — это самоходная машина, предназначенная для передвижения по дорогам, а значит, подпадает под действие закона.