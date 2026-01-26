Собянин: В Савеловском районе передан под заселение первый ЖК по реновации

«В Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации. В новые комфортные квартиры переедут больше тысячи москвичей», — написал Собянин.
Жилой комплекс расположен на ул. 2-я Хуторская. По словам мэра, место крайне удобное: примерно 10 минут пешком до станций Дмитровская МЦД-2 и «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро; 15 минут — до станции «Гражданская» МЦД-2; в пешей доступности — Савeловский и Тимирязевский парки, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, магазины, спортклубы и заведения общепита.
В новостройках — 517 квартир и подземный паркинг. Дома подключены к индивидуальному тепловому пункту и оснащены автоматизированной системой контроля и учeта потребления энергоресурсов. Это позволит платить за коммунальные услуги меньше, отметил Собянин.
«В зонах общего пользования создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. На нежилых первых этажах оборудованы помещения под магазины и предприятия сферы услуг. Около ЖК — спортивная и детская площадки, уютная зона отдыха», — добавил мэр.