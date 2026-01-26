Собянин: В Савеловском районе передан под заселение первый ЖК по реновации

Жилой комплекс расположен на ул. 2-я Хуторская. По словам мэра, место крайне удобное: примерно 10 минут пешком до станций Дмитровская МЦД-2 и «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро; 15 минут — до станции «Гражданская» МЦД-2; в пешей доступности — Савeловский и Тимирязевский парки, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, магазины, спортклубы и заведения общепита.