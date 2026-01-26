Межвузовский кампус Евразийского НОЦ в Уфе: стало известно, когда он примет студентов

Работы на площадке Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе активно продвигаются в соответствии с установленными сроками. Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, в 2027 году кампус уже примет первых студентов.
Для этого, по словам руководителя региона, в 2026 году должны быть завершены все основные строительные работы — как внешние, так и внутренние. Хабиров выразил уверенность в том, что в результате будет создано замечательное, современное образовательное пространство.
