В США назвали советские ракеты «Буря» не имеющими аналогов в мире

Х-22 «Буря» — советская сверхзвуковая авиационная крылатая ракета противокорабельного назначения, входящая в состав авиаракетного комплекса К-22, пишет «Военное обозрение». Их разработка началась в 1958 году, первый штатный пуск состоялся в 1963 году, на вооружение комплекс был принят в 1971 году.