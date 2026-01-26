В России создали ИИ-платформу системной поддержки принятия решений

На сегодняшний момент, как напомнили в пресс-службе ИМЕТ, в передовых российских компаниях широко используются такие электронные помощники, как чат-боты, поисковики по документам, помощники юристов или кадровиков. Однако, по оценке ученых, «почти всегда это были точечные решения». Не хватало главного — платформенного уровня, который мог бы объединить данные из множества систем: например, возможности платформ 1С и ECM с CRM, файловыми хранилищами и иными инструментами, в единое интеллектуальное пространство.