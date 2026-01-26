В России создали ИИ-платформу системной поддержки принятия решений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Научный коллектив сотрудников Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова (ИМЕТ РАН) с коллегами разработал первую в РФ платформу искусственного интеллекта для системной поддержки принятия управленческих решений, сообщили ТАСС в пресс-службе ИМЕТ.
«Российские ученые из ИМЕТ РАН и выпускники ведущих вузов страны в партнерстве с компанией Ensec AI создали первую в России полноценную ИИ-платформу “Точка синхронизации”, которая объединяет разрозненные корпоративные данные в безопасное и интеллектуальное пространство для поддержки сложных управленческих и научных решений», — рассказали в пресс-службе.
На сегодняшний момент, как напомнили в пресс-службе ИМЕТ, в передовых российских компаниях широко используются такие электронные помощники, как чат-боты, поисковики по документам, помощники юристов или кадровиков. Однако, по оценке ученых, «почти всегда это были точечные решения». Не хватало главного — платформенного уровня, который мог бы объединить данные из множества систем: например, возможности платформ 1С и ECM с CRM, файловыми хранилищами и иными инструментами, в единое интеллектуальное пространство.
Решить эту проблему призвана новая платформа SyncPoint («Точка синхронизации»). По оценке ее создателей, SyncPoint является единой точкой взаимодействия между массивами данных и современными ИИ-инструментами. Она объединяет семантический поиск, генеративный ИИ и интеллектуальных агентов, способных не просто отвечать на вопросы, а работать с массивами данных, сопоставлять и анализировать документы, выявлять связи и помогать в принятии управленческих и научно-технологических решений.
«Инженерная и научная команды создали SyncPoint не как очередной интерфейс к нейросети, а как фундаментальный интеллектуальный слой поверх всей экосистемы компании, чтобы знания, данные и процессы наконец начали работать вместе», — рассказал ТАСС генеральный директор Ensec AI Денис Саенко. «Для нас участие в проекте SyncPoint — пример того, как фундаментальные исследования в области ИИ и работы с данными получают практическое воплощение в реальных научно-технологических системах», — отметил директор ИМЕТ РАН Владимир Комлев.
SyncPoint учитывает роли и права доступа и работает в обозначенном контуре, включая on-premise-развертывание, то есть без вывода данных за пределы инфраструктуры любой компании. В разработке приняли участие выпускники ведущих российских университетов: МФТИ, НИУ ВШЭ, ВМК и мехмата МГУ им. М. В. Ломоносова. Научно-методологическую поддержку осуществил ИМЕТ РАН.