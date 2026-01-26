Проезд без наличных: как будет работать единая транспортная карта в Крыму

Министр также отметил, что использование транспортной карты будет экономически выгодным. Стоимость безналичного проезда ниже, чем при оплате наличными, а при пополнении карты на фиксированную сумму пассажир получает большее количество поездок. При этом на начальном этапе карты будут выпускаться с номиналом, например, 300 или 600 рублей. После расходования средств потребуется приобретение новой карты, однако в дальнейшем планируется переход к многоразовому использованию с возможностью пополнения.