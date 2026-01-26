«Авангард» в Омске сыграет «Очень страшный матч» с «Адмиралом»

В понедельник, 26 января, «Авангард» на своем льду сыграет с «Адмиралом» матч чемпионата КХЛ. Букмекеры считают тут омичей фаворитами.
Игру на ТВ покажут «12-й канал» и канал KHL Prime.
«Авангард» сейчас в сводной таблице КХЛ идет третьим, а «Адмирал» последним, на 22-м месте. Нынешние проблемы «моряков» это следствие кризиса, который у них еще начался еще осенью. И по ходу сезона из клуба в итоге убрали сначала главного тренера Леонида Тамбиева, затем его помощников и генменеджера Вадима Покотило. В итоге перед дедлайном в КХЛ клуб продал или обменял по сути всех своих лидеров. Сейчас «Адмирал» отстает от зоны плей-офф на 11 очков.
Букмекеры оценивают шансы команд в этой игре так: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент 1,32, на такой же успех «Адмирала» 7,65. На победу омичей в каком-либо раскладе — 1,18, на тот же успех гостей коэффициент составляет 5,00. На ничью команд в основное время можно поставить с 6,30. На то, что гол забьют обе команды, коэффициент 1,13.
Всего команды играл в КХЛ 42 раза, в этих матчах «Авангард» побеждал 29 раз, у «моряков» 13 побед. Соотношение шайб — 124:86.
Игра пройдет в стилистике «Очень страшного матча», по аналогии с голливудскими фильмами ужасов и комедийными пародиями на них. Что ж, увидим, придется ли ужасаться от содержания игры, или просто публика получит катарсис, как в фильмах ужасов зритель получает его от хорошего конца…
Ранее мы писали, что в день дедлайна КХЛ «Авангард» обменял в ЦСКА форварда Клима Костина на его коллегу по амплуа Кирилла Долженкова и спортивные права на нападающего Егора Афанасьева, который ныне играет в заокеанской АХЛ.