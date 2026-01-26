«Авангард» в Омске сыграет «Очень страшный матч» с «Адмиралом»

«Авангард» сейчас в сводной таблице КХЛ идет третьим, а «Адмирал» последним, на 22-м месте. Нынешние проблемы «моряков» это следствие кризиса, который у них еще начался еще осенью. И по ходу сезона из клуба в итоге убрали сначала главного тренера Леонида Тамбиева, затем его помощников и генменеджера Вадима Покотило. В итоге перед дедлайном в КХЛ клуб продал или обменял по сути всех своих лидеров. Сейчас «Адмирал» отстает от зоны плей-офф на 11 очков.