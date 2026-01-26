Ричмонд
Белоруска Соболенко сыграет в 40-градусную жару на Australian Open против Йович

Арина Соболенко сыграет против Ивы Йович в Мельбурне в 40-градусную жару.

Источник: Комсомольская правда

27 января, в день четвертьфинального матча Australian Open с участием белоруски Арины Соболенко, столбик термометра в Мельбруне поднимется до 40 градусов жары.

Аномальная жара в Мельбурне испытывает на прочность игроков и зрителей. 27 января будет ее пик — обещают 40 градусов, а может и больше.

В этот день первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с 27-й ракеткой 18-летней Ивой Йович из США. Их матч стоит в расписании на 11.30 (3.30 по белорусскому времени) на центральной «Арене Рода Лейвера». Кстати, в это время и на этом же корте начинались предыдущие матчи Арины.

Эта арена одна из трех на турнире, оснащенных раздвижной крышей. А это значит, что для комфортный условий матча, стадион накроют крышей и включат кондиционеры.

После победы в четвертом круге над Викторией Мбоко Арина сказала в интервью на корте:

— Погода безумная. Очень рада, что есть крыша. Когда применяют правило о жаре, то можно закрыть крышу и сохранить здоровье.

Кроме того, она отметила, что в данный момент лучше тренироваться в зале и уделить больше внимание восстановлению.

А вот что произошло после победы Арины Соболенко над Викторией Мбоко: «Украшения позволяют мне чувствовать себя красивой на корте, это важно».

