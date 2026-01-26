Ричмонд
Уфимка выиграла Оскар для фотографов: в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии Russian Photo Awards

Уфимке Ларисой Усовой вручили Оскар для фотографов.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге состоялась восьмая церемония вручения премии Russian Photo Awards, которую многие называют «Оскаром для фотографов». Жительница Уфы Лариса Усова завоевала победу в одной из ключевых номинаций конкурса.

Фотограф одержала победу в номинации «Социальная фотография» со своей конкурсной работой. Всего в 2025 году на премию было подано 13 814 фотографий, которые оценивало жюри из 60 известных мировых экспертов в области фотографии.

Главный приз конкурса «Фото года» и сертификат на 100 тысяч рублей получила Екатерина Мартыненко.

