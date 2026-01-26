Омские автоинспекторы выявили двух водителей на незарегистрированных автомобилях

Сотрудники Госавтоинспекции Омской области продолжают активно использовать информационно-аналитическую систему «Паутина» для выявления нарушений в сфере регистрации транспортных средств. Благодаря автоматическому оповещению, поступающему на планшеты экипажей ДПС в реальном времени, ежедневно фиксируются случаи управления автомобилями, снятых с учета.
Так, на трассе Омск — Красноярка был остановлен автомобиль Audi, за рулем которого находилась 19-летняя жительница Омска. По данным федерального регистра, регистрация этого транспортного средства была прекращена еще в сентябре 2024 года — полтора года назад.
В тот же день на другом участке дороги инспекторы остановили Infiniti, принадлежащий 29-летнему омичу. Регистрация этой машины была аннулирована в июле 2025 года, однако владелец продолжал ею управлять.
Оба водителя привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Кроме того, им назначено наказание по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ — за повторное неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности (ОСАГО).
В рамках административного производства государственные регистрационные знаки обоих автомобилей изъяты. Водителям теперь предстоит не только оплатить штрафы, но и пройти процедуру повторной регистрации, если захотят вернуть свои машины в законный оборот.
Ранее мы писали, что жителя Омской области осудили за пьяную поездку на «мотособаке».