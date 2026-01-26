«Отрабатываются различные версии». Милиция, МЧС, военные и волонтеры третьи сутки ищут пропавшего подростка в Пинском районе

В понедельник, 26 января, правоохранители сообщили, что поиски пропавшего подростка длятся уже третьи сутки. Известно, что 15-летний Богдан Юнчик ушел из дома в агрогородке Парохонск в пятницу, 23 января, примерно в 21.00 вечера. С тех пор о молодом человеке ничего неизвестно.