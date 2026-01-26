Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отрабатываются различные версии». Милиция, МЧС, военные и волонтеры третьи сутки ищут пропавшего подростка в Пинском районе

Что известно о поисках подростка под Пинском, пропавшего трое суток назад.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители третьи сутки продолжают поиски пропавшего в Пинском районе подростка. Подробности сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Ранее мы писали о том, что в Брестской области милиция ищет пропавшего подростка с помощью дронов.

В понедельник, 26 января, правоохранители сообщили, что поиски пропавшего подростка длятся уже третьи сутки. Известно, что 15-летний Богдан Юнчик ушел из дома в агрогородке Парохонск в пятницу, 23 января, примерно в 21.00 вечера. С тех пор о молодом человеке ничего неизвестно.

— Работы по установлению местонахождения 15-летнего парня продолжаются, — отметили в пресс-службе.

МВД обратилось к белорусам на третьи сутки поисков подростка под Пинском. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

К поискам подростка подключили большое количество сотрудников милиции со всей Брестской области. Также в поисковой операции задействованы сотрудники МЧС и пограничники, волонтеры, местные жители, другие неравнодушные граждане. Обследуются жилые и заброшенные дома, подвалы, прочесывается болотистая местность и лесной массив в окрестностях. В том числе с использованием специальной техники, дронов и квадроциклов.

— Радиус поиска составляет несколько десятков километров. Отрабатываются различные версии, — прокомментировали в МВД.

Правоохранители напомнили, что пропавший Богдан Юнчик ушел из дома в серых джинсах, куртке цвета хаки, серой вязаной шапке и черных берцах. Подросток худощавый, ростом около 160 — 165 сантиметров, с короткими черными волосами. У правоохранителей есть информация о том, что парень может находиться в Пинске.

Также в МВД обратились к белорусам с просьбой, находясь в общественном транспорте, торговых объектах и местах массового скопления людей, обращать внимание на окружающих.

В поисках подростка участвую правоохранители со всей Брестской области, МЧС, военные, волонтеры. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

— Возможно, именно ваша внимательность поможет найти подростка. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Богдана Юнчика немедленно сообщить по телефону 102, — подчеркнула начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестчины Наталия Милюкова.

Еще мы писали, пособия на детей увеличиваются в Беларуси с 1 февраля.

Между тем ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.